الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

حلمي طولان يحسم مصير وليد صلاح الدين مع الاتحاد السكندري

الأهلي يتسبب في تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز

قبل اغلاق التصويت في الثامنة مساء.. صوت لـ«صلاح» لحصد جائزة «بوشكاش» لأفضل هدف بالعالم

تأجيل مباراة الأهلي وبتروجت وسموحة والمصري في الدوري

اتحاد الكرة: لم نحصل على مبالغ مالية من رئيس الشيشان ولا نعلم شيئا عن مذكرة البرلمان

اليوم AM 11:22
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اتحاد الكرة: لم نحصل على مبالغ مالية من رئيس الشيشان ولا نعلم شيئا عن مذكرة البرلمان

أحمد مجاهد

أخبار متعلقة

نفى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية وصول أي خطابات من من وزارة الشباب والرياضة يتضمن مذكرة رسمية من النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، ضد مجلس الجبلاية بداعى الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار من رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، هى تكلفة إقامة المنتخب الوطنى فى مدينة جروزنى الشيشانية أثناء مونديال روسيا.

وقال مجاهد في تصريح لـ" الوطن": " لا نعلم شئيا عن هذا الخطاب واتحاد الكرة موقفه سليم ولم نحصل على أي مبالغ مالية من رئيس الشيشان".

يذكر أن المنتخب الوطني شارك مؤخرا في مونديال روسيا، وودع كأس العالم من الدور الأول.

 

أخبار قد تعجبك

«أهلى كارتيرون».. 100 يوم فى قيادة القلعة الحمراء

استطلاع رأى

  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • إنبي

    إنبي

  • أوليمبياكوس

    أوليمبياكوس

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري اليوناني
  • بانيونيوس

    بانيونيوس

  • النصر السعودي

    النصر السعودي

  • -

    :

    -

    07:10 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • التعاون

    التعاون

  • الأهلي السعودي

    الأهلي السعودي

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    كأس العرب للأندية
  • المحرق

    المحرق

الأكثر قراءة

غياب «رونالدو» يعزز فرص محمد صلاح في حفل «الأفضل»

بالصور| نجوم الرياضة في جنازة عادل هيكل

مفاجأة.. «أديداس» ترفض تجديد رعاية المنتخب.. وتحقيق موسع بسبب إخفاء خطاب إنهاء العقد «عمداً» قبل كأس العالم
«صلاح» وجهاً لوجه مع رونالدو ومودريتش فى حفل تنصيب «ملك الكرة»