اتحاد الكرة: لم نحصل على مبالغ مالية من رئيس الشيشان ولا نعلم شيئا عن مذكرة البرلمان

نفى أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمتحدث الرسمي باسم الجبلاية وصول أي خطابات من من وزارة الشباب والرياضة يتضمن مذكرة رسمية من النائبة نادية هنرى، عضو مجلس النواب، ضد مجلس الجبلاية بداعى الحصول على مبلغ مليون و800 ألف دولار من رمضان قديروف، رئيس جمهورية الشيشان، هى تكلفة إقامة المنتخب الوطنى فى مدينة جروزنى الشيشانية أثناء مونديال روسيا.

وقال مجاهد في تصريح لـ" الوطن": " لا نعلم شئيا عن هذا الخطاب واتحاد الكرة موقفه سليم ولم نحصل على أي مبالغ مالية من رئيس الشيشان".

يذكر أن المنتخب الوطني شارك مؤخرا في مونديال روسيا، وودع كأس العالم من الدور الأول.