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بالفيديو| هدفان للأهلي بقائمة أفضل 5 أهداف بربع نهائي دوري الأبطال

منذ 42 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل
بالفيديو| هدفان للأهلي بقائمة أفضل 5 أهداف بربع نهائي دوري الأبطال

الأهلي وحوريا الغيني

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كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم، عن أفضل خمسة أهداف شهدتها منافسات مرحلة إياب الدور ربع النهائى لبطولة دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم.

وشهدت القائمة اختيار "كاف" لهدفي ثنائي النادي الأهلي وليد سليمان وصلاح محسن في مباراة حوريا الغيني، ضمن الخمسة أهداف الأفضل.

كان الأهلى فاز على حورويا الغينى برباعية نظيفة في المباراة التي جمعتهما، السبت الماضي، على ملعب "السلام"، ليحجز مقعده فى الدور نصف النهائى ويضرب موعدا مع وفاق سطيف الجزائري.

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