«تركي آل الشيخ» يُرحب بتأجيل مباراة «الزمالك وبيراميدز»

علق «تركي آل الشيخ» رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، ورئيس الاتحاد العربي، على قرار تأجيل مباراة نادي الزمالك و«بيراميدز إف سي».

وأوضح «آل الشيخ» في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «لا مانع لدى نادي بيراميدز من تأجيل مباراة الزمالك، تقديرًا لطلب المستشار مرتضى منصور، الذي نكن له كل المحبة والاحترام».

هذا قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز، في الجولة التاسعة للدوري، والتى كان محددًا لها الثاني من أكتوبر لموعد آخر يُحدد فيما بعد.

ويأتي سبب تأجيل مباراة الزمالك وبيراميدز، بسبب إقامة مباراة الأهلي ووفاق سطيف فى الدور قبل النهائى لدورى أبطال أفريقيا باستاد السلام بالقاهرة والأمن يمنع إقامة مباراتين للأهلى والزمالك فى نفس اليوم بالقاهرة، حيث يستضيف ملعب الدفاع لمباراة الزمالك و بيراميدز.

ورفضت لجنة المسابقات تأجيل المباراة 24 ساعة لارتباط الزمالك بمباراته أمام الإسماعيلي يوم 6 أكتوبر فى الجولة العاشرة للدورى الممتاز.