الزمالك يؤجل رحيل «جروس».. واللاعبون: «عايزين فلوسنا»

نقلًا عن العدد الورقي

المدير الفنى يعالج 3 عيوب قبل مواجهة القادسية ويشيد بـ«كاسونجو».. تعليمات خاصة لـ«النقاز وفتوح».. و«السعيد» غاضب من المشاركة كبديل

نجا السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، من الإقالة بعد فوز الفريق فى الدقائق الأخيرة على المقاولون العرب، بهدفين مقابل هدف، ويجهز مرتضى منصور رئيس النادى، للإطاحة بـ«جروس» فى حالة الخروج من البطولة العربية أمام القادسية الكويتى يوم 28 من الشهر الحالى بالكويت.

ورفض «مرتضى» الحديث عن الأمور الفنية بعد مباراة المقاولون، فى حين قال جروس للاعبيه بعد المباراة إن الفوز طبيعى لحجم فريق بقيمة الزمالك وبقدرات لاعبيه، وإنه من غير الطبيعى تعرض الفريق للخسارة، وطالبهم بعدم الإفراط فى الفرحة، مؤكداً لهم أنه ما زال لديهم أفضل من ذلك ليقدموه، ووعد اللاعبون باستمرار سلسلة الانتصارات من جديد وخطف بطاقة التأهل فى البطولة العربية، لكنهم طالبوه بحل أزمة المستحقات المالية، التى كان رئيس النادى قد قرر إيقافها بعد التعادل مع سموحة، حيث قال له أحد اللاعبين بعد مباراة المقاولون: «هنكسب، بس عاوزين فلوسنا».

ورصد جروس ثلاث سلبيات -حسبما أكد مصدر داخل الفريق- سيعمل على علاجها خلال التدريبات المقبلة، أبرزها عدم التناسق بين اللاعبين فى بعض الأحيان خلال المباراة، بجانب التمركز الخاطئ لأكثر من لاعب، كما أنه سيقوم بتدريب خط الدفاع على الكرات العرضية.

وعقد «جروس»، المدير الفنى للفريق، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران أمس بحضور جهازه المعاون، وطالب اللاعبين بنسيان بطولة الدورى والتفكير جدياً فى مواجهة القادسية الكويتى فى البطولة العربية، وقال لهم بالحرف إنها «مباراة حياة أو موت» كما أنه اجتمع منفرداً بثنائى الجبهة اليمنى واليسرى حمدى النقاز وأحمد أبوالفتوح ومنحهما بعض التعليمات الخاصة.

وأكد جروس أن عمر السعيد إضافة قوية للفريق، وشارك فى الهدف الذى سجله أوباما بتمريرة رائعة، كما أن أوباما على مدار شوطى اللقاء كان أداؤه مميزاً للغاية، على حد قوله، موضحاً أن كهربا قدم مردوداً طيباً وشكل خطورة، لكن الحظ وقف حائلاً دون أن يسجل، وأنه راضٍ عن أداء كاسونجو ومحاولاته الكثيرة على المرمى.

وعلمت «الوطن» أن عمر السعيد مهاجم الفريق، أبدى ضيقه وغضبه الشديد رغم مشاركته خلال المباراتين الأخيرتين كبديل، ويرى أنه يتعرّض للظلم حينما يشارك فى آخر عشر دقائق فقط، وأنه لا يستطيع تقديم أفضل ما لديه، مطالباً بمنحه الفرصة كاملة والمشاركة لوقت طويل.

وجدّد رئيس نادى الزمالك رفضه فكرة رحيل أيمن حفنى صانع ألعاب الفريق، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما تحدث معه العديد من المقربين منه حول مصير اللاعب، وأكد أن الأبيض لن يفرط فى لاعب بقيمة وحجم حفنى مهما حدث، وأنه تحدث مع الجهاز وحصل على وعد بمنحه الفرصة.

«مرتضى» يرحب بالأجانب أمام بيراميدز ويتخلف عن جنازة «ياسين» ويتمسك بـ«حفنى»

فيما رحب مسئولو القلعة البيضاء باستقدام حكام أجانب لمباراة فريقه أمام بيراميدز. يأتى ذلك فى الوقت الذى تخلف فيه مرتضى منصور عن حضور تشييع جنازة حازم ياسين أمين صندوق النادى، الذى وافته المنية صباح أمس، فى حين حضر بقية أعضاء المجلس، ومن النجوم القدامى نادر السيد ومحمود الخواجة.