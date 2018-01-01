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«كوبر» يتجاهل «صلاح» في اختياراته لأفضل 3 لاعبين في العالم

منذ 32 دقيقة
كتب: أحمد موسى
«كوبر» يتجاهل «صلاح» في اختياراته لأفضل 3 لاعبين في العالم

كوبر وصلاح

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في مفاجأة غير متوقعة، تجاهل هيكتور كوبر المدير الفني السابق للمنتخب الوطني والحالي لأوزبكستان اختيار محمد صلاح في الـ3 أسماء لنيل جائزة أفضل لاعب في العالم.

ووقع اختيار كوبر على الثلاثي ليونيل ميسي في المركز الأول وكريستيانو رونالدو في المركز الثاني، ولوكا مودريتش في المركز الثالث، متجاهلا النجم المصري محمد صلاح.

الجدير بالذكر أن صلاح عمل مع كوبر لمدة 3 سنوات قبل أن يرحل الأخير عن تدريب الفراعنة بعد كأس العالم.

وحصد محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي جائزة ثالث أفضل لاعب في العالم لعام 2018، بعد منافسة مع «لوكا مودريتش» و«كريستيانو رونالدو».

وحصل «صلاح» على نسبة تصويت 11% ليأتي في المركز الثالث، فيما حصل رونالدو على 19%، بينما توج لوكا مودريتش بجائزة أفضل لاعب في العالم بنسبة 29%.

 

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