الأهلي يُحدد بديل مؤمن زكريا تحسبًا لعدم تجديد عقده

نقلًا عن العدد الورقي

تكثف إدارة النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة من محاولاتها لضم البوركينى إيريك تراورى جناح فريق مصر للمقاصة، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر به خلال الفترة المقبلة برغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون الذى يرى «تراورى» اللاعب الأنسب لتعويض رحيل مؤمن زكريا حال رفضه تجديد عقده وعدم البقاء مع الفريق.

ويدرس مجلس الأهلى زيادة المقابل المادى أو الدخول فى صفقة تبادلية مع نادى المقاصة للفوز بصفقة اللاعب فى ظل حاجة الفريق الماسة لـ«تراورى» لعدم قناعة الجهاز الفنى بالثنائى أحمد الشيخ وأحمد حمودى.