الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

شرطان لـ «مؤمن زكريا» من أجل تجديد عقده مع الأهلي

«الجماهير» تثير الخوف داخل إدارة الأهلي

جروس يتهم أيمن حفني بـ«التمرد».. وادعاء الإصابة

المشرف العام لبيراميدز: كينو مستمر حتى الأن مع الفريق

الأهلي يُحدد بديل مؤمن زكريا تحسبًا لعدم تجديد عقده

منذ 41 دقيقة
كتب: علي سمير وحسين غريب
الأهلي يُحدد بديل مؤمن زكريا تحسبًا لعدم تجديد عقده

فريق الأهلي

أخبار متعلقة

نقلًا عن العدد الورقي

تكثف إدارة النادى الأهلى خلال الفترة المقبلة من محاولاتها لضم البوركينى إيريك تراورى جناح فريق مصر للمقاصة، وتدعيم صفوف الفريق الأحمر به خلال الفترة المقبلة برغبة الجهاز الفنى للفريق بقيادة كارتيرون الذى يرى «تراورى» اللاعب الأنسب لتعويض رحيل مؤمن زكريا حال رفضه تجديد عقده وعدم البقاء مع الفريق.

ويدرس مجلس الأهلى زيادة المقابل المادى أو الدخول فى صفقة تبادلية مع نادى المقاصة للفوز بصفقة اللاعب فى ظل حاجة الفريق الماسة لـ«تراورى» لعدم قناعة الجهاز الفنى بالثنائى أحمد الشيخ وأحمد حمودى.

أخبار قد تعجبك

«فيفا» يحذر اتحاد الكرة: «أجيرى» قد يعاقَب فى قضية التلاعب بالمباريات

استطلاع رأى

  • اتحاد جدة

    اتحاد جدة

  • -

    :

    -

    05:55 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الوحدة

    الوحدة

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • -

    :

    -

    08:00 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • ليفربول

    ليفربول

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    كأس الرابطة الإنجليزية
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    كأس الرابطة الإنجليزية
  • برينتفورد

    برينتفورد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • بولونيا

    بولونيا

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • -

    :

    -

    10:00 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

«كل حلفائك خانوك يا صلاح».. «العرب» لم ينصفوا الفرعون المصري في جائزة «the best»

غياب «رونالدو» يعزز فرص محمد صلاح في حفل «الأفضل»

مرتضى منصور يواصل مهاجمة الخطيب بسبب تركي آل الشيخ
الأهلى يضغط على «مؤمن» بطريقة جديدة لتمديد عقده