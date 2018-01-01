فضيحة جديدة في عقد الجبلاية مع «أديداس» تعطل التعاقد مع شركة أخرى

نقلًا عن العدد الورقي

بند فى العقد القديم يمنع التعاقد مع شركات أخرى بمقابل أكبر.. والاتحاد يطلب زيادة قائمة الحكام الدولية بسبب الكثافة السكانية

كشفت مصادر داخل اتحاد الكرة عن فضيحة جديدة فى عقد الجبلاية مع شركة «أديداس» لتوريد ملابس المنتخب الوطنى بوجود شرط مع الشركة يمنع مجلس إدارة اتحاد الكرة من التعاقد مع أى شركة ملابس أخرى قبل الرجوع لهم ووقوفهم على السعر الجديد المطروح على المجلس.

وأكد المصدر أن العقد المبرم مع شركة الملابس الحالية يتضمن بنداً صريحاً ينص على أنه مع اقتراب انتهاء العقد، ودخول الاتحاد فى مفاوضات مع شركة أخرى، يصبح الاتحاد ملزماً بإخطار «أديداس»، بتفاصيل الاتفاق الجديد، وفى حالة ما إذا كان العرض الجديد أقل من الناحية المالية المتفق عليها بين الجبلاية، وأديداس يكون من حق الأخيرة استمرار التعاقد من عدمه وفق رغبتها.

وأوضحت المصادر أن البند المبرم بين اتحاد الكرة وشركة «أديداس»، تسبب فى أزمة داخل الجبلاية، حيث يقضى بضرورة إخطار الأخيرة بتفاصيل الاتفاق النهائى مع الشركة الجديدة، وفى حالة ما إذا كان الاتفاق مع الشركة الجديدة على مقابل مادى أقل من «أديداس»، سيصبح الاتحاد مجبراً على تفعيل عقد جديد مع الشركة الحالية، بقيمة مالية أقل من الموجود فى العقد الحالى.

وكانت أزمة كبيرة، اندلعت داخل اتحاد الكرة، خلال الأيام الماضية، بسبب اكتشاف وجود خطاب رسمى من الشركة الراعية لملابس المنتخبات «أديداس» بتاريخ أبريل الماضى، تؤكد فيه إدارة الشركة عدم رغبتها فى تجديد التعاقد مع الجبلاية، فى الوقت الذى لا يعلم فيه أعضاء مجلس إدارة الاتحاد أى شىء عن هذا الخطاب إلا منذ أيام قليلة.

من ناحية أخرى، ترسل لجنة الحكام، يوم 30 سبتمبر الجارى، القائمة الدولية للحكام المصريين، إلى الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ووضعت اللجنة شروطاً لاختيار الحكام، وضمهم للقائمة الدولية، أبرزها اجتياز اختبار اللياقة البدنية والكشف الطبى، وتقييم الأداء فى المباريات التى أدارها خلال الموسم، من المراقب فى الملعب ومراقب الفيديو، وعدد اللقاءات ودرجة تقييمه فيها.

وشدد عصام عبدالفتاح على أنه لن يتم مجاملة أى حكم بضمّه للقائمة وسيتم اختيارهم بـ«شفافية ونزاهة»، مؤكداً وصول خطاب من الفيفا للموافقة على زيادة عدد الحكام الدوليين على «7»، ولكن بشروط ومبررات منطقية، وكشف أنه جارٍ تجهيز المبررات لإرسالها إلى الاتحاد الدولى، وأبرزها أن عدد السكان فى مصر 104 ملايين، وحصول المنتخب الأول على 8 بطولات أفريقية، وتتويج الأهلى والزمالك بأكثر البطولات بأفريقيا، ومشاركة منتخبنا فى كأس العالم الأخير بروسيا 2018، ومعه الحكم الدولى جهاد جريشة.