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«حرب الخطابات» تدق بين «الجبلاية» ووكيل «صلاح» قبل مباراتي «سوازيلاند»

اليوم PM 10:05
كتب: شادي ممدوح
«حرب الخطابات» تدق بين «الجبلاية» ووكيل «صلاح» قبل مباراتي «سوازيلاند»

محمد صلاح ورامي عباس

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تجددت حرب الخطابات بين «رامي عباس»، وكيل «محمد صلاح» نجم ليفربول، قبل مباراتي المنتخب أمام «سوازيلاند» بالجولتين الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا 2019 والكاميرون.

وكشف مصدر بالجبلاية وصول خطابًا، من وكيل «صلاح» يُحذر من ارتداء اللاعب لقمصان المنتخب، التي تتضارب فيها الشركات الراعية مع الرعاة المتعاقد معهم الفرعون المصري.

وتقام مباراتي سوازيلاند 12 و16 أكتوبر المقبل، ويقام لقاء الذهاب في ملعب السلام بالقاهرة ويقام لقاء الإياب في سوازيلان.

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