المقاصة يوافق على انتقال «تراوري» للأهلي

اتفق مجلس إدارة نادي مصر المقاصة، برئاسة محمد عبد السلام، مع إيريك تراوري، لاعب وسط الفريق، على تجديد تعاقده لمدة 3 سنوات مقبلة.

ووافق اللاعب على التجديد، بعد الاتفاق على السماح له بالرحيل نهاية الموسم، إلى النادي الأهلي، الذي دخل في مفاوضات قوية مع وكيله لضمه خلال فترة الانتقالات المقبلة، واشترط المجلس أن يكون المقابل المادي مناسب، وفي هذه الحالة سيتم الموافقة على العرض.

وعقد طلعت يوسف، المدير الفني للفريق الفيومي، جلسه مع اللاعب وطالبه بالبقاء في الفريق حتى نهاية الموسم الجاري، لتحقيق مركز متقدم في جدول الدوري.