اتحاد الكرة: نثق في موقف "أجيري" بقضية تلاعب المباريات

أكد ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة كان عضوا سابقا بالجبلاية ويتعامل بكل تقدير واحترام.

وقال سويلم، في تصريحات لبرنامج كلام في الجون الذي يقدمه ماركو مراد، على إذاعة ميجا اف ام: "الخطاب الذي تم إرساله من وزارة الرياضة حول تعاقد اتحاد الكرة مع خافيير أجيري ومدى تأثره بقضية التلاعب بالمباريات أرسل بمنأي وبعد عن وزير الرياضة ".

وكشف المدير التنفيذي للجبلاية، غضب اتحاد الكرة من الخطاب حيث ألمح لاحتوائه على لغة حوار يجب أن تكن التقدير والاحترام لاتحاد الكرة ومسؤوليه، خاصة وأن ما جاء به مبني على ظنون وكلام مرسل ومعتمد على تقارير إعلامية.

وأشار سويلم، إلى أن هناك حدود لتدخل الجهة الإدارية في عمل اتحاد الكرة، كما أن هناك ثقة وإطمئنان لقوة المدير الفني المكسيكي لمنتخب مصر من هذه القضية المثارة.