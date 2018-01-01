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هانى العتال: « أنا نائب الزمالك غصب عن مرتضى منصور »

اليوم PM 03:11
كتب: محمود فؤاد
هانى العتال: « أنا نائب الزمالك غصب عن مرتضى منصور »

هانى العتال

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 أبدى هاني العتال، نائب رئيس مجلس إدارة الزمالك، تعجبه الشديد من تصريحات رئيس القلعة البيضاء ضده بأنه ليس نائبا.

وشدد هانى العتال، فى تصريحات خاصة للوطن سبورت، على أنه لا يشغل باله بما يردده مرتضى كل يوم، وهو بالفعل يتعامل مع النادى وكأنه عزبة خاصة، يفعل بها ما يريد.

وأكد على أنه لم ولن يدخل فى مهاترات معه، لأن الكل يعلمه وهو نائب ؤئيس القلعة البيضاء بثقة وحب وإختيار الجمعية العموميا وغصبا عن رئيس النادى الحالى.

ويذكر أن نشر هاني العتال، نائب رئيس النادي، قد نشر رسالة عزاء في إحدى الصحف القومية بعد وفاة الدكتور حازم ياسين أمين صندوق نادي الزمالك والذي رحل خلال الأيام الماضية.

وأثار نعي العتال حفيظة رئيس نادي الزمالك، مما دعاه للرد عليه بمنشور آخر جاء نصه: بالإشارة إلى المشاطرة الخاصة بالمرحوم حازم ياسين والتي نٌشرت في جريدة الأهرام يوم الثلاثاء الموافق25 سبتمبر 2018 انتحل أحد الأشخاص أنه نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ونادي الزمالك يؤكد عدم وجود نائب للرئيس بهذا الاسم أو حتى عضو بالنادي.

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