صحيفة سعودية: «سبورتا السعودية» تفسخ عقد رعايتها مع الأهلي

ذكرت صحيفة الرياضية أن شركة «سبورتا» للملابس الرياضية السعودية، أنهت علاقتها مع النادي الأهلي، بسبب ما بدر من جماهيره اتجاه «تركي آل الشيخ»، رئيس هيئة الرياضة السعودية.

وأبدت الشركة السعودية استيائها من صمت إدارة الأهلي على الإساءات، التي تعرض لها تركي آل الشيخ، حسب ما ذكرت صحيفة الرياضية.

وجاء في بيان شركة «سبورتا»، والتي نقلته صحيفة الرياضية: «نود أن نذكر الجميع بأن المنافسات الرياضية لها أخلاقيات وفروسية وقيم ومبادئ تتلاشى أمامها أي اعتبارات لمكاسب مادية أو تجارية، ومن هذا المنطلق وعلى هذا الأساس بني قرار الشركة على إنهاء هذه العلاقة التعاقدية مع النادي الأهلي».

شاهد بيان الصحيفة السعودية نقلا عن شركة سبورتا