الأهلي في ورطة قبل مواجهة الداخلية بسبب «محمد يوسف»

تلوح في الأفق بوادر أزمة كبيرة داخل الفريق الأول بالنادي الأهلي، قبل مواجهة فريق الداخليةالمؤجلة من الأسبوع السادس للدوري والمقرر إقامتها الاثنين 15 أكتوبر المقبل، حيث تقام بدون اللاعبين الدوليين المنضمين للمنتخب الأول.

ووافقت لجنة المسابقات باتحاد الكرة، على طلب محمد يوسف المدرب العام والقائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي خوض المباراة خلال فترة التوقف بسبب ارتباط المنتخب بمباراتي سوازيلاند، في تصفيات أمم أفريقيا، المقرر اقامتها العام المقبل في الكاميرون.

وتكمن الأزمة في إحتمالية غياب عدد كبير من لاعبي الفريق عن مباراة الداخلية وخاصة خط الدفاع الذى يعاني من أزمة كبيرة منذ بداية الموسم الجارى، حيث يتوقع أن ينضم لقائمة المنتخب لمباراتي سوازيلاند من الدفاع كل من، الثنائي أيمن أشرف ومحمد هاني، بجانب ارتفاع أسهم عودة أحمد فتحي للقائمة بعد إشادة الجهاز الفني للفراعنة بمستوى الأخير خلال الفترة الأخيرة، فضلا عن انضمام ساليف كوليبالي والتونسي علي معلول لمنتخبات بلادهم.

وبالنظر إلي الاعتبارات الأخيرة نجد أنه لن يتبقى في دفاع الفريق سوى سعد سمير فقط، في ظل إصابة محمد نجيب وخضوعه لجراحة منظار في غضروف الركبة، وعدم قيد رامي ربيعة في قائمة الفريق للإصابة، علمًا بأن الثنائي أحمد علاء ومحمود الجزار متواجدان مع الفريق ولكنهما لم يشاركا في أي مباراة منذ بداية الموسم ومن الصعب الاعتماد عليهما في مباراة رسمية لأول مرة.

ولن تقتصر الأزمات على الجانب الدفاعي، فمن المقرر أن يفتقد الفريق على المستوي الهجومي الثلاثي صلاح محسن ومروان محسن، بجانب احتمالية استدعاء المنتخب المغربي وليد أزارو للانضمام لقائمة أسود الأطلسي، ضمن التصفيات ذاتها.

وقد يدفع الأهلي ثمنًا غاليًا بهذا الطلب وخوض المباراة بدون اللاعبين الدوليون وافتقاد أهم أسلحته، خاصة في ظل سعيه للحفاظ على لقب الدوري في الجزيرة