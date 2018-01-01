غليان فى الجبلاية ضد وزير الرياضة بسبب تذاكر «بيزنس» المحترفين

نقلًا عن العدد الورقي

خلافات بين الأعضاء على عمومية إلغاء بند الـ8 سنوات.. وأعضاء يطالبون بالتأجيل خوفاً من الصدام

تسود حالة من الغليان داخل اتحاد الكرة، بسبب تجاهل الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، الرد على الخطاب المرسل من الجبلاية، للمطالبة بموافقة الوزارة على تحمل ميزانية الاتحاد حجز تذاكر «فئة رجال أعمال» للاعبين المحترفين بالكامل، بدلاً من التذاكر الاقتصادية.

وأكد مصدر مسئول داخل مجلس إدارة الاتحاد أن المجلس فى مأزق كبير قبل مباراتى سوازيلاند فى التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2019، لأنه مطالب بحجز تذاكر «بيزنس» للمحترفين، وفى نفس الوقت لا يمكن تحميل المبالغ المالية على ميزانية الاتحاد لعدم قانونيتها، وكشف أن هانى أبوريدة، رئيس مجلس الجبلاية، تحمل الفارق بين التذكرتين للاعبين المحترفين وفى مقدمتهم محمد صلاح من جيبه الخاص، لكنه لن يتحمل كل مباراة هذه المبالغ، مطالباً الوزير أشرف صبحى بسرعة الرد على الخطاب، لكى يتم عبور هذه الأزمة سريعاً.

من ناحية أخرى، حدد اتحاد الكرة برئاسة هانى أبوريدة، يوم 30 أكتوبر المقبل موعداً لعقد جمعية عمومية طارئة، لتعديل بعض البنود فى لائحة النظام الأساسى للجبلاية، أبرزها إلغاء بند «الثمانى سنوات»، حتى يحق للرباعى خالد لطيف وأحمد مجاهد وسيف زاهر وعصام عبدالفتاح، خوض الانتخابات المقبلة، حيث يحرمهم بند الدورتين المعمول به حالياً من الترشح.

وعلم «الوطن سبورت» أن أعضاء اتحاد الكرة اختلفوا فيما بينهم حول عقد العمومية الطارئة يوم 30 أكتوبر المقبل، أو تأجيلها لموعد آخر، حيث عرض بعض الأعضاء وجهة نظرهم، مطالبين بضرورة التأجيل، خاصة أن إلغاء بند الـ8 سنوات سيكون ضمن البنود المقترح تعديلها، وهو ما سيترتب عليه ثورة الأندية ضد الجبلاية، فى ظل حالة عدم الرضا على أداء المجلس خلال الفترة الماضية، وأخطاء التحكيم وأمور أخرى، فضلاً عن وجود غضب داخل اللجنة الأولمبية المصرية، بسبب رفض مجلس الجبلاية التوقيع على مذكرة رفض الاتحادات تجاوزات مرتضى منصور، ضد اللجنة الأولمبية، ورئيسها هشام حطب ووالدة السكرتير العام شريف العريان.

ويأتى من ضمن الأسباب التى دفعت بعض الأعضاء للمطالبة بتأجيل العمومية الطارئة لتعديل اللوائح، توتر العلاقة بين مسئولى الاتحاد والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة بسبب تشكيله لجنة للتفتيش على الاتحاد عقب انتهاء مشاركة منتخب مصر، فى كأس العالم بروسيا 2018، بالإضافة إلى الخطاب الذى أرسلته الوزارة للاستفسار عن موقف «أجيرى» وواقعة تورطه فى التلاعب بنتائج مباريات الدورى الإسبانى خلال فترة عمله هناك، إلى جانب رغبتها فى الاطلاع على نسخة من العقد المبرم بينه وبين الاتحاد المصرى لكرة القدم.

ورفض عدد من الأعضاء ممن ينطبق عليهم بند الـ8 سنوات، فكرة تأجيل الجمعية العمومية الطارئة، مطالبين بضرورة انعقادها، فى موعدها يوم 30 أكتوبر المقبل، وحشد الأندية لإلغاء هذا البند، ليتم الاتفاق فى النهاية على عقد الجمعية فى موعدها، لتعديل بعض البنود، رغم علم أعضاء الجبلاية، بمعارضة معظم الأندية لفكرة إلغاء بند الدورتين.