الأهلى بالقوة الضاربة أمام «النجمة» للحفاظ على المنافسة العربية

نقلًا عن العدد الورقي

«كارتيرون» يعتمد على الأساسيين.. «أشرف» يدعم الدفاع.. «بوريس» يعترف بصعوبة مواجهة الأحمر.. ويعانى من 5 غيابات

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الفرنسى باتريس كارتيرون اختباراً جديداً على المستوى العربى فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق النجمة فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية، «كأس زايد للأندية الأبطال»، بعدما طوى جهاز ولاعبو الأحمر الصفحة الأفريقية والمحلية مؤقتاً.

وحشد الفرنسى كارتيرون قوته الضاربة فى لقاء اليوم، رافضاً تطبيق سياسة التدوير وذلك للرغبة فى تحقيق المكسب والتأهل بعد التعادل السلبى فى لقاء الذهاب ببرج العرب، فيما جاءت الغيابات اضطرارية لظروف الإصابات التى تعرض لها سعد سمير ومحمد نجيب قلبا الدفاع، وعمرو السولية، لاعب الوسط، وميدو جابر، لاعب الوسط الهجومى، ورأس الحربة مروان محسن، إلى جانب ناصر ماهر، الذى يستمر استبعاده لأسباب تأديبية.

واستقر الفرنسى على تثبيت التشكيل الذى خاض به الفريق اللقاء الأخير أمام حوريا الغينى فى دورى أبطال أفريقيا باستثناء بعض التغييرات الطفيفة، حيث يدرس منح الفرصة للحارس شريف إكرامى على غرار ما حدث فى لقاء الذهاب، فيما سيستمر أيمن أشرف فى مركز قلب الدفاع بجوار المالى ساليف كوليبالى، بالإضافة لعلى معلول وأحمد فتحى، وفى وسط الملعب وليد سليمان وأحمد حمودى وإسلام محارب، خلف رأس الحربة الصريح وليد أزارو، ويبقى صلاح محسن المهاجم الواعد، من أبرز أوراق دكة الأهلى فى اللقاء إن لم يحصل على الفرصة من بداية المباراة.

ويدخل فى حسابات الفرنسى خلال مواجهة اليوم الثنائى أحمد الشيخ، وأحمد حمدى، ولو بالوجود فى جزء من اللقاء بعدما وعدهما المدرب بالحصول على الفرصة، خاصة «حمدى»، الذى يحاول كارتيرون إيجاد توظيف له فى مركز الجناح، بدلاً من صناعة اللعب خلال تدريبات الأحمر الأخيرة.

وحرص كارتيرون خلال تدريبات الأهلى عقب مواجهة حوريا على تجهيز اللاعبين بشكل بدنى وفنى قوى للغاية، مشدداً على أن لقاء اليوم لن يكون سهلاً، خاصة أن المنافس كان نداً فى الذهاب، ويجب احترامه والتسجيل فى مرماه مبكراً وعدم تكرار مسلسل إهدار الفرص السهلة، مثلما حدث فى الذهاب، حتى لا تنقلب الأمور وتصعب المهمة على لاعبى الأحمر.

وحذر كارتيرون دفاع الأهلى من قوة لاعبى النجمة الهجومية، خاصة من الأطراف، فضلاً عن انطلاقات أبرز لاعبى الفريق اللبنانى والذى ظهر بشكل مميز فى لقاء الذهاب على الحاج، والعائد حسن معتوق، مشدداً على أن هجوم النجمة بشكل عام قوى وخطير ويجب الحذر منه.

على الجانب الآخر، اعترف الصربى بوريس بونياك، المدير الفنى للنجمة اللبنانى، بصعوبة مواجهة الأهلى، وازدادت صعوبة بعد تعرض بعض لاعبى الفريق للإيقاف من الاتحاد الآسيوى، ولكنه وعد جمهور فريق النجمة ببذل أقصى الجهد داخل المستطيل الأخضر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكّن فريقه من التأهل إلى دور الـ16.

ويغيب عن الفريق اللبنانى خمسة لاعبين، بداعى الإيقاف من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، ولكن سيمتلئ ملعب المباراة بما لا يقل عن 30 ألف مشجع للفريق، سيدعمون الفريق أمام الأهلى مساء اليوم، واعترف أحمد ديب، لاعب الفريق، بأن الخبرة ترجح كفة المارد الأحمر، لكن النجمة سيعتمد على سلاحى الأرض والجمهور فى مواجهة العملاق المصرى والتأهل للدور التالى، مشدداً على احترام كل لاعبى الأهلى فى كل خطوطه.