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مدرب النجمة يعترف بصعوبة مواجهة الأهلي.. ويعانى من 5 غيابات

منذ 41 دقيقة
كتب: علي سمير وحسين غريب
مدرب النجمة يعترف بصعوبة مواجهة الأهلي.. ويعانى من 5 غيابات

النجمة اللبناني

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نقلا عن العدد الورقي

اعترف الصربى بوريس بونياك، المدير الفنى للنجمة اللبنانى، بصعوبة مواجهة الأهلى، وازدادت صعوبة بعد تعرض بعض لاعبى الفريق للإيقاف من الاتحاد الآسيوى، ولكنه وعد جمهور فريق النجمة ببذل أقصى الجهد داخل المستطيل الأخضر، من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تمكّن فريقه من التأهل إلى دور الـ16.

ويغيب عن الفريق اللبنانى خمسة لاعبين، بداعى الإيقاف من الاتحاد الآسيوى لكرة القدم، ولكن سيمتلئ ملعب المباراة بما لا يقل عن 30 ألف مشجع للفريق، سيدعمون الفريق أمام الأهلى مساء اليوم، واعترف أحمد ديب، لاعب الفريق، بأن الخبرة ترجح كفة المارد الأحمر، لكن النجمة سيعتمد على سلاحى الأرض والجمهور فى مواجهة العملاق المصرى والتأهل للدور التالى، مشدداً على احترام كل لاعبى الأهلى فى كل خطوطه.

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