«كارتيرون» يحذر لاعبي الأهلي من «معتوق» النجمة

نقلا عن العدد الورقي

حذر كارتيرون دفاع الأهلى من قوة لاعبى النجمة الهجومية، خاصة من الأطراف، فضلاً عن انطلاقات أبرز لاعبى الفريق اللبنانى والذى ظهر بشكل مميز فى لقاء الذهاب على الحاج، والعائد حسن معتوق، مشدداً على أن هجوم النجمة بشكل عام قوى وخطير ويجب الحذر منه.

ويدخل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى اختباراً جديداً على المستوى العربى فى تمام السادسة والنصف مساء اليوم أمام فريق النجمة فى إياب دور الـ32 بالبطولة العربية، «كأس زايد للأندية الأبطال»، بعدما طوى جهاز ولاعبو الأحمر الصفحة الأفريقية والمحلية مؤقتاً.