في بيان رسمي.. «صلة» تعلن إيقاف استثماراتها في الأهلي

‎أصدرت شركة صلة الراعي الرسمي للنادي الأهلي، بيانًا توضح فيه الموقف الكامل، بشأن ايقاف استثماراتها من النادي الأهلي، على خلفية هجوم بعض جماهير النادي ضد المستشار تركي آل الشيخ.

وجاء البيان كالتالي:

تود شركة صلة الرياضية الإعلان عن إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية على إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من إساءات وتجاوزات تجاه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية ورجالاتها المخلصين.

‎وأوضحت الشركة في بيانها أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لايقبلها العقل والمنطق

‎وكانت الشركة تنتظر موقفا حازما من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات ابناءه

‎لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادىء ويشوه الأخلاق الرياضية

‏‎وقد بدأت شركة صلة وفقا لذلك في تنفيد قراراها بصورة فورية.