الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو| أغنية من جماهير الاتحاد لتركي آل الشيخ

«صلاح» يدخل كبديل بمواجهة ليفربول وتشيلسي

بالفيديو| ماذا تفعل يا هازارد.. هدف صاروخي لتشيلسي في شباك ليفربول

وزارة الرياضة تكشف أحقية الأهلي في إجراء مزايدة علنية بعد انسحاب «صلة»

في بيان رسمي.. «صلة» تعلن إيقاف استثماراتها في الأهلي

منذ 48 دقيقة
كتب: علي سمير وإسلام حجازي
في بيان رسمي.. «صلة» تعلن إيقاف استثماراتها في الأهلي

الأهلي

أخبار متعلقة

‎أصدرت شركة صلة الراعي الرسمي للنادي الأهلي، بيانًا توضح فيه الموقف الكامل، بشأن ايقاف استثماراتها من النادي الأهلي، على خلفية هجوم بعض جماهير النادي ضد المستشار تركي آل الشيخ.

وجاء البيان كالتالي:

تود شركة صلة الرياضية الإعلان عن إيقاف كافة استثماراتها بجمهورية مصر العربية في النادي الأهلي والرياضة المصرية على إثر ما بدر من بعض جماهير النادي الأهلي المصري من إساءات وتجاوزات تجاه معالي المستشار تركي بن عبدالمحسن آل الشيخ والذي يمثل أحد رموز الرياضة العربية ورجالاتها المخلصين.

‎وأوضحت الشركة في بيانها أنها ترفض بصورة قطعية ما حدث من إساءات موجهة وتجاوزات متعمدة لايقبلها العقل والمنطق

‎وكانت الشركة تنتظر موقفا حازما من إدارة النادي الأهلي ومن القائمين على شؤون الكرة في مصر لكنها تفاجأت بحالة من الصمت وعدم اتحاذ أي إجراء من شأنه أن يؤكد على رفض هذه التصرفات التي لا تمثل الشعب المصري الشقيق ولا تعكس أخلاقيات ابناءه

‎لذا اتخذت الشركة قرارها بإيقاف وتجميد كافة استثماراتها في النادي الأهلي والرياضة المصرية والبالغة 2.280.000.000 مليار جنيه مصري مؤكدة أنها ترفض كل ما يخل بالقيم والمبادىء ويشوه الأخلاق الرياضية

‏‎وقد بدأت شركة صلة وفقا لذلك في تنفيد قراراها بصورة فورية.

أخبار قد تعجبك

فضيحة جديدة في عقد الجبلاية مع «أديداس» تعطل التعاقد مع شركة أخرى

استطلاع رأى

  • اتحاد جدة

    اتحاد جدة

  • 2

    :

    2

    07:35 PM

    الدوري السعودي للمحترفين
  • الوحدة

    الوحدة

  • ليجانيس

    ليجانيس

  • 1

    :

    2

    08:00 PM

    الدوري الأسباني
  • برشلونة

    برشلونة

  • ليفربول

    ليفربول

  • 1

    :

    2

    08:45 PM

    كأس الرابطة الإنجليزية
  • تشيلسي

    تشيلسي

  • أرسنال

    أرسنال

  • 2

    :

    1

    08:45 PM

    كأس الرابطة الإنجليزية
  • برينتفورد

    برينتفورد

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • 2

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • بولونيا

    بولونيا

  • إشبيلية

    إشبيلية

  • 2

    :

    0

    10:00 PM

    الدوري الأسباني
  • ريال مدريد

    ريال مدريد

الأكثر قراءة

«كل حلفائك خانوك يا صلاح».. «العرب» لم ينصفوا الفرعون المصري في جائزة «the best»

مرتضى منصور يواصل مهاجمة الخطيب بسبب تركي آل الشيخ

مجدي عبد الغني يكشف سبب استبعاد «صلاح» من تشكيل الأفضل
كواليس وأسرار جديدة فى أزمة تجديد «زكريا» بالأهلى