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عاجل| جلسة ودية في الأهلي لمناقشة بيانات «صلة» و«سبورتا»

منذ 31 دقيقة
كتب: الوطن سبورت
عاجل| جلسة ودية في الأهلي لمناقشة بيانات «صلة» و«سبورتا»

مجلس الأهلي

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يعقد عدد من أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي، حاليًا جلسة ودية في مقر النادي بالجزيرة، لمناقشة بيانات شركتي «صلة» و«سبورتا» السعودية، بشآن انسحابهما من رعاية النادي وملابسه.

وكشف مصدر مطلع داخل إدارة النادي، أن الأعلي لم يتلقى أي خطابات رسمية حتى الآن من مسؤولي الشركتين، بشأن انسحابهما من رعاية النادي وملابسه.

وقال المصدر أن بعض المسؤولين بالإدارة التتفيذية تلقى اتصالات هاتفية من مسؤولي شركتي «سبورتا» و«صلة»، يؤكد البيانات الصادرة من الشركتين، وإن هذا القرار سيتم إخطار الأهلي به بشكل قانوني خلال ساعات.

وأكد المصدر أن الملف بالكامل يتم مناقشته بشكل ودي الآن، بينما سيتم عرضه على محمود الخطيب رئيس لإعلان موقف النادي بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة.

وكانت شركتي «سبورتا» و«صلة» السعوديتان، أصدرتا بيانات عبر صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعي، أعلنت فيهما فسخ التعاقد وإيقاف الاستثمارات مع النادي الأهلي، على خلفية هجوم بعض جماهير الأحمر على المستشار تركي آل الشيخ.

 

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