وزارة الرياضة تكشف أحقية الأهلي في إجراء مزايدة علنية بعد انسحاب «صلة»

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي مثله مثل أي هيئة رياضية، يحق له إجراء مزايدة للتعاقد مع شركة من شركات، بعد اعلان شركة صلة فسخ تعاقدها مع القلعة الحمراء.

وأضاف مصدر داخل وزارة الرياضة لـ«الوطن سبورت»، أن النادي الأهلي مطالب باتباع الاجراءات القانونية الخاصة بالمزايدة، بالتنسيق مع الجهة الإدارية المتمثلة في مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة، وليس هناك أي أزمة على الإطلاق.