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خاص| الأهرام: نراقب موقف صلة مع الأهلي.. ونرحب بتفعيل عقد الرعاية

أمس PM 10:43
كتب: حسين غريب
خاص| الأهرام: نراقب موقف صلة مع الأهلي.. ونرحب بتفعيل عقد الرعاية

مجلس الأهلي

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أكد حسن عبد المنصف، مدير وكالة الأهرام للإعلان، أن هناك متابعة مكثفة لأزمة رعاية النادي الأهلي التي نشبت خلال الساعات الماضية بعد قرار شركة صلة السعودية بسحب استثماراتها في الرياضة المصرية والنادي الأهلي وإيقاف عقد الرعاية.

وقال عبد المنصف في تصريحات خاصة لـ"الوطن سبورت":" لا مانع لدينا في تفعيل عقد الرعاية مع الأهلي خاصة أننا أصحاب العرض المالي الأكبر في مزايدة الرعاية السابقة بعد شركة صلة".

وأضاف: " نراقب الموقف وننتظر الخطوات الرسمية من النادي الأهلي ولا نمانع تفعيل عقد الرعاية مع القلعة الحمراء إذا كان هذا الأمر قانونيا، وبالطبع سندخل وننافس للفوز بحقوق رعاية الأحمر حال تم إقامة مزايدة جديدة".

 كانت صلة قد فازت برعاية الأهلي وجاءت في المرتبة الثانية وكالة الأهرام.

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