20 دقيقة| الأهلي يسيطر على مجريات اللعب أمام «النجمة»

مرت 20 دقيقة من مباراة الأهلي والنجمة اللبناني، ولا يزال التعادل السلبي سيد الموقف، في اللقاء، الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالبطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال».

بدأت المباراة بشكل سريع وقوي من الفريقين دون مرحلة جس النبض المعتادة ووصل الفريق اللبناني مع الدقيقة الأولى، لمنطقة جزاء الأهلي لكن دفاع الأحمر تعامل معها بشكل رائع.

رويدًا رويدًا عاد الأهلي للسيطرة على مجريات الأمور ووصل في أكثر من هجمة خطيرة على مرمى النجمة لكن لاعبو الأحمر افتقدوا للمسة الأخيرة أمام المرمى خاصة من إسلام محارب وصلاح محسن.

بعد ما يقرب من ربع ساعة، يحاول الأهلي شن هجماته على النجمة بالخروج بالكرة من الخلف للأمام بشكل صحيح عن طريق التمرير القصير.

وهدأ ريتم اللعب بشكل كبير مع الوصول لـ 20 دقيقة، بسبب إصابات لاعبي النجمة وتوقف اللقاء لإسعافهم إثر كرات مشتركة مع لاعبي الأهلي.

يذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيًا، للصعود إلى الدور التالي للبطولة بعد التعادل سلبيًا في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.