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بالفيديو| «معلول» يتقدم لـ «الأهلي» أمام «النجمة» اللبناني

منذ 38 دقيقة
كتب: حسين غريب
بالفيديو| «معلول» يتقدم لـ «الأهلي» أمام «النجمة» اللبناني

معلول

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سجل علي معلول الهدف الأول للأهلي، في مرمى النجمة اللبناني، بالدقيقة 25 من زمن اللقاء، الذي يجمع الفريقين، بإياب دور الـ32 بالبطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال».

ومر «معلول» بشكل رائع من دفاع النجمة وسدد بقوة، لتسكن الكرة شباك الفريق اللبناني معلنًا تقدم الأهلي بالهدف الأول.

 يذكر أن الأهلي يحتاج إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيًا للصعود إلى الدور التالي للبطولة، بعد التعادل سلبيًا في لقاء الذهاب، الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

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