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بالفيديو| الأهلي يُسجل ثاني أهدافه في شباك «النجمة»

منذ 27 دقيقة
كتب: محمد سعيد عبد العظيم
بالفيديو| الأهلي يُسجل ثاني أهدافه في شباك «النجمة»

الأهلي

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سجل النادي الأهلي ثاني أهدافه في شباك فريق النجمة اللبناني، في المباراة، التي تجمع الفريقين حاليًا في إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

وتشير نتيجة المباراة حتى الأن إلى تقدم الأحمر بهدفين نظيفين.

وأحرز مؤمن زكريا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 35، من تلك المواجهة من تسديدة بعيدة المدى من خارج منطقة جزاء الفريق اللبناني.

   

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