الكويت الكويتي يحرز الهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي

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الإسماعيلي والكويت
نجح فريق «الكويت الكويتي» في إحراز الهدف الثاني بمرمى الإسماعيلي، خلال المباراة، التي تقام بينهما الأن في إياب الدور الـ32 من البطولة العربية.
وبهذا الهدف يعادل الفريق الكويتي النتيجة في مجموع المباراتين، بعد فوز «الدراويش» في الذهاب بهدفين دون رد، وفي حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.
الكويت
2
:
0
06:30 PMكأس العرب للأندية
الإسماعيلي
النجمة اللبناني
1
:
4
06:30 PMكأس العرب للأندية
الأهلي
إمبولي
0
:
0
09:00 PMالدوري الإيطالي
ميلان
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