الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«تاكسي نهري» لنقل أعضاء الأهلي للمشاركة في التصويت على اللائحة.. غدًا

خالد بيومي يرفض بيع الدراويش للأهلي.. ويفتح النار على إدارة الإسماعيلي

«كارتيرون»: كنا الأفضل أمام «النجمة».. وسعيد بمستوى لاعبي الأهلي

18 لاعبًا بقائمة الاتحاد السكندري لمواجهة «وادي دجلة»

الكويت الكويتي يحرز الهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي

منذ 57 دقيقة
كتب: محمد خيري
الكويت الكويتي يحرز الهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي

الإسماعيلي والكويت

أخبار متعلقة

نجح فريق «الكويت الكويتي» في إحراز الهدف الثاني بمرمى الإسماعيلي، خلال المباراة، التي تقام بينهما الأن في إياب الدور الـ32 من البطولة العربية.

وبهذا الهدف يعادل الفريق الكويتي النتيجة في مجموع المباراتين، بعد فوز «الدراويش» في الذهاب بهدفين دون رد، وفي حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.

أخبار قد تعجبك

غليان فى الجبلاية ضد وزير الرياضة بسبب تذاكر «بيزنس» المحترفين

استطلاع رأى

  • الكويت

    الكويت

  • 2

    :

    0

    06:30 PM

    كأس العرب للأندية
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

  • النجمة اللبناني

    النجمة اللبناني

  • 1

    :

    4

    06:30 PM

    كأس العرب للأندية
  • الأهلي

    الأهلي

  • إمبولي

    إمبولي

  • 0

    :

    0

    09:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • ميلان

    ميلان

الأكثر قراءة

«كلوب» يلمح إلى خروج «صلاح» من حساباته: «شاكيري سيشارك»

رضا عبد العال: «هقدم استقالتي من بيراميدز لو الخطيب رجَّع الفلوس اللي عليه»

مجدي عبد الغني يكشف سبب استبعاد «صلاح» من تشكيل الأفضل
الأهلى بالقوة الضاربة أمام «النجمة» للحفاظ على المنافسة العربية