الكويت الكويتي يحرز الهدف الثاني في مرمى الإسماعيلي

نجح فريق «الكويت الكويتي» في إحراز الهدف الثاني بمرمى الإسماعيلي، خلال المباراة، التي تقام بينهما الأن في إياب الدور الـ32 من البطولة العربية.

وبهذا الهدف يعادل الفريق الكويتي النتيجة في مجموع المباراتين، بعد فوز «الدراويش» في الذهاب بهدفين دون رد، وفي حال إنتهاء المباراة بهذه النتيجة يلجأ الفريقين إلى ركلات الترجيح.