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80 دقيقة| محمد شريف يسجل الرابع للأهلي أمام النجمة

منذ 54 دقيقة
كتب: حسين غريب
80 دقيقة| محمد شريف يسجل الرابع للأهلي أمام النجمة

شريف

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 مرت 80 دقيقة من مباراة الأهلي والنجمة اللبناني ولا يزال الأحمر متقدما برباعية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين ضمن منافسات إياب دور الـ32 بالبطولة العربية"كأس زايد للأندية الأبطال".

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، فيما بدأ الشوط الثاني بالسيطرة على مجريات الأمور مستغلا ارتفاع معنويات لاعبيه وهبوط مستوى النجمة بشكل كبير.

اكتفى لاعبو الأهلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وحتى الدقيقة60 بالتمرير القصير والسيطرة على الكرة في الوقت الذي أهدر فيه مؤمن زكريا هدفا لا يضيع أمام المرمى.

أضاف وليد سليمان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 62 بعد مرواغة ناجحة لدفاع النجمة ليسكنها الشباك في النهاية.

استمرارًا لتفوق الأهلي والسيطرة على مجريات الأمور سجل محمد شريف الهدف الرابع للمارد الأحمر في شباك النجمة بعد تلقيه تمريرة سحرية من صلاح محسن.

وسجل هدفي الأهلي في الشوط الأول علي معلول ومؤمن زكريا من تسديدتين في مرمى النجمة، وأضاف وليد سليمان الثالث.

ويحتاج الأهلي إلى الفوز بأية نتيجة أو التعادل إيجابيا للصعود إلى الدور التالي للبطولة بعد التعادل سلبيا في لقاء الذهاب الذي أقيم على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية.

 

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