بالفيديو والصور| «الأهلي» يسقط «النجمة» برباعية.. ويعبر لدور الـ 16 بـ «البطولة العربية»

حسم فريق النادي الأهلي تأهله لدور الـ 16 بالبطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال»، بعد تخطي عقبة النجمة اللبناني برباعية مقابل هدف واحد في إياب دور الـ32 اليوم بلبنان.

بدأت المباراة بشكل سريع وقوي من الفريقين دون مرحلة جس النبض المعتادة، ووصل الفريق اللبناني مع الدقيقة الأولى لمنطقة جزاء الأهلي لكن دفاع الأحمر تعامل معها بشكل رائع.

رويدًا رويدًا عاد الأهلي للسيطرة على مجريات الأمور ووصل في أكثر من هجمة خطيرة على مرمى النجمة لكن لاعبو الأحمر افتقدوا للمسة الأخيرة أمام المرمى خاصة من إسلام محارب وصلاح محسن.

بعد ما يقرب من ربع ساعة حاول الأهلي شن هجماته على النجمة بالخروج بالكرة من الخلف للأمام بشكل صحيح عن طريق التمرير القصير.

هدأ «ريتم» اللعب بشكل كبير مع الوصول لـ20 دقيقة بسبب إصابات لاعبي النجمة وتوقف اللقاء لإسعافهم إثر كرات مشتركة مع لاعبي الأهلي.

بدأ الأهلي في تهديد خطورة النجمة اللبناني عن طريق تسديدة إسلام محارب في الدقيقة 24 حولها حارس المرمى لضربة ركنية.

في الدقيقة 25 سجل علي معلول الهدف الأول للأهلي من تسديدة رائعة سكنت شباكك الفريق اللبناني معلنا تقدم المارد الأحمر باللقاء.

واصل الأهلي ضغطة على النجمة وكاد وليد سليمان يعزز بالهدف الثاني من نفس الطريقة بتسديدة مرت بجوار القائم الأيسر لحارس النجمة.

عاد الأهلي من جديد وعن طريق مؤمن زكريا وأضاف الهدف الثاني في الدقيقة 35 من زمن اللقاء من تسديدة غالطت حارس النجمة وسكنت شباكه.

أحكم الأهلي سيطرته على مجريات الأمور تماما في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول وكاد يضيف الثالث عن طريق حسام عاشور في الدقيقة 42 بتسديدة متقنة لحسام عاشور أبعدها الحارس.

وأنهى الأهلي الشوط الأول متقدمًا بهدفين دون رد، فيما بدأ الشوط الثاني بالسيطرة على مجريات الأمور مستغلا ارتفاع معنويات لاعبيه وهبوط مستوى النجمة بشكل كبير.

اكتفى لاعبو الأهلي في الدقائق الأولى من الشوط الثاني وحتى الدقيقة60 بالتمرير القصير والسيطرة على الكرة في الوقت الذي أهدر فيه مؤمن زكريا هدفا لا يضيع أمام المرمى.

أضاف وليد سليمان الهدف الثالث للأهلي في الدقيقة 62 بعد مرواغة ناجحة لدفاع النجمة ليسكنها الشباك في النهاية.

استمرارًا لتفوق الأهلي والسيطرة على مجريات الأمور سجل محمد شريف الهدف الرابع للمارد الأحمر في شباك النجمة بعد تلقيه تمريرة سحرية من صلاح محسن في الدقيقة 75 فيما رد النجمة بهدف حفظ ماء الوجه لحسن محمد في الدقيقة 89 من ضربة ثابتة، لينتهي اللقاء 4-1 للمارد الأحمر.