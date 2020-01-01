عاجل| «كاف» يغرم الأهلي ويحرمه من جماهيره بشروط

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا رسميا بحرمان النادي الأهلي من جمهوره لمدة مباراتين مع ايقاف التنفيذ بسبب الهتافات المسيئة التي صدرت من جماهير الأهلي في مباراة حورويا كوناكري الغيني الأخيرة للفريق في دوري أبطال افريقيا.

وتوعد «كاف» الأهلي بتفعيل العقوبة التي تم اقرارها في حال تكرار أي هتاف مسيء في هذا الشأن خلال ما تبقى من مباريات للأحجمر عام 2018.

وطالب الاتحاد الافريقي في خطابه للأهلي بالالتزام باقامة حملات توعية قبل المباريات الافريقية لمنع السباب نهائيا لاي مسئول او هيئة رياضية من خلال إلزام الأهلي باصدار بيان قبل كل مباراة في هذا الشأن على أن يقوم كابتن الفريق بالتوعية قبل كل مباراة للجماهير في مكبر صوت قبل انطلاق اللقاء كما قرر الاتحاد فرض عقوبة مالية على الأهلي قدرها 20 الف دولار.