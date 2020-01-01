الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مصدر بالاتحاد الأفريقي يؤكد عقوبات الأهلي

«يويفا» يعتمد «VAR» فى دورى أبطال أوروبا وكأس أوروبا 2020

الأهلي: سمعنا بعقوبات «كاف» لكن لم يصلنا تأكيدًا رسميًا

مفاجاة| اتحاد الكرة ينفي وصول خطاب «كاف» وعقوبة الأهلي

عاجل| «كاف» يغرم الأهلي ويحرمه من جماهيره بشروط

منذ 56 دقيقة
كتب: علي سمير
عاجل| «كاف» يغرم الأهلي ويحرمه من جماهيره بشروط

الأهلي

أخبار متعلقة

أصدر الاتحاد الافريقي لكرة القدم قرارا رسميا بحرمان النادي الأهلي من جمهوره لمدة مباراتين مع ايقاف التنفيذ بسبب الهتافات المسيئة التي صدرت من جماهير الأهلي في مباراة حورويا كوناكري الغيني الأخيرة للفريق في دوري أبطال افريقيا.

وتوعد «كاف» الأهلي بتفعيل العقوبة التي تم اقرارها في حال تكرار أي هتاف مسيء في هذا الشأن خلال ما تبقى من مباريات للأحجمر عام 2018.

وطالب الاتحاد الافريقي في خطابه للأهلي بالالتزام باقامة حملات توعية قبل المباريات الافريقية لمنع السباب نهائيا لاي مسئول او هيئة رياضية من خلال إلزام الأهلي باصدار بيان قبل كل مباراة في هذا الشأن على أن يقوم كابتن الفريق بالتوعية قبل كل مباراة للجماهير في مكبر صوت قبل انطلاق اللقاء كما قرر الاتحاد فرض عقوبة مالية على الأهلي قدرها 20 الف دولار.

أخبار قد تعجبك

غليان فى الجبلاية ضد وزير الرياضة بسبب تذاكر «بيزنس» المحترفين

استطلاع رأى

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • القادسية

    القادسية

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

الأكثر قراءة

«كلوب» يلمح إلى خروج «صلاح» من حساباته: «شاكيري سيشارك»

رضا عبد العال: «هقدم استقالتي من بيراميدز لو الخطيب رجَّع الفلوس اللي عليه»

مجدي عبد الغني يكشف سبب استبعاد «صلاح» من تشكيل الأفضل
الأهلى بالقوة الضاربة أمام «النجمة» للحفاظ على المنافسة العربية