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الزمالك في مهمة صعبة أمام القادسية الكويتي لمواصلة المشوار العربي

التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتي

اليوم AM 11:58
كتب: محمود فؤاد
التشكيل المتوقع للزمالك أمام القادسية الكويتي

الزمالك والقادسية

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يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في السادسة والنصف من مساء اليوم بالكويت مع نظيره القادسية الكويتي في إياب دور ال32 للبطولة العربية.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم كلا من:

محمود جنش في حراسة المرمي

محمود حمدي الونش، ومحمود علاء واحمد فتوح وحمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد وفرجاني ساسي وإبراهيم حسن ومحمود كهربا وأوباما في خط الوسط

كاسونجو أو "عمر السعيد" في خط الهجوم

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