الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل لقاء القادسية بالبطولة العربية

أبلغ مسئولو نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس واللاعبين بصرف مكافآت مالية حال تخطي عقبة القادسية الكويتي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

وجاء القرار رغبة من إدارة النادي في رفع الروح المعنوية للفريق الأبيض، وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات في الوقت الحالي.

ويلتقي الزمالك فى السادسة والنصف من مساء اليوم بالكويت مع نظيره القادسية الكويتي في إياب دور ال32 للبطولة العربية.