الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«الكفراوي»: عمومية الأهلي دائما ما تعطي درسا في الانتماء

الجارحي من لبنان إلى عمومية الأهلي للتصويت على اللائحة

الزمالك في مهمة صعبة أمام القادسية الكويتي لمواصلة المشوار العربي

خاص| «شطة»: عقوبات الأهلي صحيحة وقدمت استقالتي من الـ«كاف»

الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل لقاء القادسية بالبطولة العربية

اليوم PM 12:24
كتب: محمود فؤاد
الزمالك يحفز لاعبيه بالمكافآت قبل لقاء القادسية بالبطولة العربية

الزمالك

أخبار متعلقة

أبلغ مسئولو نادي الزمالك الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري جروس واللاعبين بصرف مكافآت مالية حال تخطي عقبة القادسية الكويتي، في المباراة المقرر لها مساء اليوم، ضمن إياب دور الـ32 من البطولة العربية.

وجاء القرار رغبة من إدارة النادي في رفع الروح المعنوية للفريق الأبيض، وتحفيزهم لمواصلة الانتصارات في الوقت الحالي.

ويلتقي الزمالك فى السادسة والنصف من مساء اليوم بالكويت مع نظيره القادسية الكويتي في إياب دور ال32 للبطولة العربية.

أخبار قد تعجبك

حسين السيد:«الجوهرى» حرمنى من مونديال90 عشان يفسَّح البطل

استطلاع رأى

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • -

    :

    -

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • القادسية

    القادسية

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري المصري
  • الزمالك

    الزمالك

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • -

    :

    -

    07:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

الأكثر قراءة

«كلوب» يلمح إلى خروج «صلاح» من حساباته: «شاكيري سيشارك»

رضا عبد العال: «هقدم استقالتي من بيراميدز لو الخطيب رجَّع الفلوس اللي عليه»

مجدي عبد الغني يكشف سبب استبعاد «صلاح» من تشكيل الأفضل
الأهلي يسابق الزمن لخطف لاعبى إنبى..و«جمعة» للبيع لمن يدفع أكثر