«أحداد ومدبولي وجمعة» خارج حسابات «جروس» أمام القادسية الكويتي

استبعد السويسري جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك كلا من عمر صلاح وحميد أحداد وعبد الله جمعه واحمد مدبولي من مواجهة القادسية الكويتي في البطولة العربية.

ويتواجد على دكة البدلاء خلال مباراة اليوم : عماد السيد – محمد عبد الغني – أحمد فتوح – محمود عبد العاطى دونجا – محمد عنتر – محمد ابراهيم – كاسونجو كابونجو

يذكر أن مباراة الذهاب التي أقيمت بالقاهرة انتهت بالتعادل السلبي