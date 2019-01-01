الزمالك يصل لملعب مباراة القادسية الكويتي

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حافلة الزمالك
وصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لملعب السالم الصباح بنادي النصر، استعدادا لمواجهة فريق القادسية الكويتي، فى اياب دور الـ32 لبطولة كاس زايد للأندية الأبطال، والتي ستنطلق في تمام السادسة والنصف بتوقيت القاهرة.
ويستعد لاعبو الزمالك للنزول إلى أرض الملعب لاجراء عمليات الإحماء قبل انطلاق المباراة.
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