30 دقيقة| ضغط زملكاوي على مرمى القادسية لإحراز هدف التقدم

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة القادسية والزمالك ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب جابر بن أحمد الدولي في إطار إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتوغل حمد النقاز داخل منطقة جزاء القادسية بمهارة كبيرة أن يسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.