الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

بالفيديو| الزمالك يتعادل أمام القادسية ويكمل عقد المصريين في ثمن نهائي البطولة العربية

بالفيديو| «الشحات» يسجل في فوز العين على شباب الأهلي بالدوري الإماراتي

بالفيديو| كاسونجو يتقدم للزمالك يتقدم بالهدف الأول في شباك القادسية

تجمع أعضاء مجلس الأهلي انتظارا لنتيجة العمومية

30 دقيقة| ضغط زملكاوي على مرمى القادسية لإحراز هدف التقدم

اليوم PM 07:03
كتب: أحمد موسى
30 دقيقة| ضغط زملكاوي على مرمى القادسية لإحراز هدف التقدم

الزمالك والقادسية

أخبار متعلقة

مرت 30 دقيقة من زمن مباراة القادسية والزمالك ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء خلال المباراة التي تجمعهما على ملعب جابر بن أحمد الدولي في إطار إياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية، علما بأن مباراة الذهاب انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وتوغل حمد النقاز داخل منطقة جزاء القادسية بمهارة كبيرة أن يسقط داخل منطقة الجزاء مطالبا بركلة جزاء، إلا أن الحكم طالب باستكمال اللعب.

 

أخبار قد تعجبك

حسين السيد:«الجوهرى» حرمنى من مونديال90 عشان يفسَّح البطل

استطلاع رأى

  • الاتحاد السكندري

    الاتحاد السكندري

  • 2

    :

    2

    05:00 PM

    الدوري المصري
  • وادي دجلة

    وادي دجلة

  • القادسية

    القادسية

  • 1

    :

    1

    06:30 PM

    كأس العرب للأندية
  • الزمالك

    الزمالك

  • المصري البورسعيدي

    المصري البورسعيدي

  • 1

    :

    1

    07:00 PM

    الدوري المصري
  • طلائع الجيش

    طلائع الجيش

الأكثر قراءة

«كلوب» يلمح إلى خروج «صلاح» من حساباته: «شاكيري سيشارك»

رضا عبد العال: «هقدم استقالتي من بيراميدز لو الخطيب رجَّع الفلوس اللي عليه»

جمهور النجمة اللبناني يحاصر فندق إقامة بعثة الأهلي ويطلق هتافات عدائية
الأهلي يسابق الزمن لخطف لاعبى إنبى..و«جمعة» للبيع لمن يدفع أكثر