التعادل السلبي يحسم الشوط الأول من مباراة الزمالك والقادسية الكويتي

انتهى الشوط الأول من مباراة الزمالك والقادسية الكويتي ولازال التعادل السلبي يسيطر على نتيجة اللقاء الذي يجمعهم بإياب دور الـ32 من منافسات البطولة العربية.

وسيطر الزمالك على مجريات الشوط الأول ولكن دون خطورة حقيقية على مرمى القادسية الكويتي.

وتوقفت المباراة لأكثر من 10 دقائق لحين دخول الوفد المصري للمقصورة الرئيسية لمعب الأمير جابر بن حمد والمكون من أعضاء مجلس إدارة الزمالك والسفير المصري بالكويت.

وهدد الزمالك فريق القادسية في الشوط الأول بأكثر من هجمة عن طريق الظهير التونسي حمدي النقاز والذي شكل خطورة كبيرة على أصحاب الأرض.

واعتمد القادسية على الهجمات المرتدة في الشوط الأول بفضل سرعات بدر المطوع ورنالد وانجا.