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عاجل| عمومية الأهلي تعتمد اللائحة الجديدة

منذ 49 دقيقة
كتب: علي سمير وحسين غريب وأحمد فراج
عاجل| عمومية الأهلي تعتمد اللائحة الجديدة

محمود الخطيب

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أعلن المستشار محمد السيد خليفة، رئيس اللجنة القضائية المشرفة على الجمعية العمومية غير العادية للنادي الأهلي، نتائج التصويت على لائحة النظام الأساسي للنادي، حيث بلغ عدد الحضور 16138 عضوًا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 15999 صوتًا، والأصوات الباطلة 139 صوتًا.

وبلغ عدد الأعضاء الذين صوتوا بإقرار اللائحة 13921 (بنسبة 87 في المائة) أما الذين صوّتوا بـ«لا» فبلغ عددهم 2078 (بنسبة 13 في المائة) ليقر أعضاء الأهلي إنهاء العمل باللائحة الاسترشادية، والعمل بلائحتهم الجديدة.

وكان باب التصويت قد افتتح في التاسعة صباحًا وسط حضور مكثّف لأعضاء الجمعية العمومية على مدار اليوم، للتعبير عن رأيها، والمشاركة في اعتماد دستور الأهلي.

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