عاجل| «كاف» يدرس تغليظ العقوبة على «مرتضى» بالإيقاف عامين

يدرس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» تغليظ العقوبة على رئيس نادي الزمالك، بعدما تعرض للهجوم على رئيس الكاف أحمد أحمد، وسكرتير عام الاتحاد الأفريقي عمرو مصطفى فهمي، للإيقاف من عام إلى عامين.

وكان مرتضى منصور هاجم مؤخرا أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي سكرتير الكاف بعد سباب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.