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عاجل| «مرتضى» يحرض عمال الزمالك لمظاهرة أمام الاتحاد الأفريقى

منذ 29 دقيقة
كتب: الوطن سبورت
عاجل| «مرتضى» يحرض عمال الزمالك لمظاهرة أمام الاتحاد الأفريقى

عمال الزمالك "صورة أرشيفية"

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نظم موظفو وعمال نادي الزمالك، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتعليمات من مرتضى منصور رئيس النادى ردًا على الأنباء التى ترددت خلال الساعات الماضية على إيقافه.

وقامت قوامت الأمن المكلفة بتأمين مقر "كاف"، بإنهاء الوقفة سريعًا بعد الحديث مع موظفي الزمالك ومطالبتهم بمغادرة المكان.

وكانت هناك أنباء ترددت عن نية لجنة الانضباط التابعة لـ"كاف" إيقاف رئيس الزمالك لمدة عام بسبب سب وقذف أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقي وعمرو فهمي السكرتير العام للاتحاد بسبب أنه هاجم مؤخرا، بعد سباب جماهير الأهلي خلال مباراة حوريا كوناكري في إياب ربع نهائي دوري الأبطال.

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