الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

هانى العتال: قرار الكاف «المسمار الأول» فى نعش مرتضى منصور

«جيرارد»: تمنيت اللعب بجوار نجم ليفربول الحالي

رسميًا: «كاف» يُغرم الأهلي 20 ألف دولار وحرمانه من جماهيره مباراتين

رغم الخلافات| «صلاح وماني» الثنائي الأفضل في الدوري الإنجليزي

عاجل| رسميا.. إيقاف مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط إداري أو كروي لمدة عام

منذ 32 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
عاجل| رسميا.. إيقاف مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط إداري أو كروي لمدة عام

مرتضى منصور

أخبار متعلقة

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.

وقررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تاريخ صدوره.

وأضاف البيان، أن الزمالك ملزم بتنفيذ العقوبة وإلا سيضطر الكاف لمعاقبة النادى بحرمانه من اللعب فى المسابقات القارية 

وشن رئيس الزمالك مؤخرا هجوما حادا على الاتحاد الأفريقى، وهدد بتأجير مبنى الـ«كاف»، بخلاف تهديد رئيس الاتحاد الأفريقي بفضح طريقة فوزه في الانتخابات الأخيرة حسب وصف رئيس الزمالك وأنه سيتحدث مع عيسى حياتو ليخبره عن كيفية نجاح أحمد أحمد في الانتخابات وأنه يمتلك كل التسجيلات التي توضح ما حدث

كما أن هجوم رئيس القلعة البيضاء طال عمرو فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي وطالب بخضوعه لتحليل الخمور والمخدرات.

وأشار إلى ان الاتحاد الأفريقي يحارب الزمالك بسبب نجاحاته العربية والمحلية، ومصر كلها تعلم أنهم أهلاوية".

أخبار قد تعجبك

«كاف» يعاقب الأهلى بسبب جماهيره.. والنادى «يثور»

استطلاع رأى

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • -

    :

    -

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • أرسنال

    أرسنال

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • برايتون

    برايتون

  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • -

    :

    -

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • برشلونة

    برشلونة

  • -

    :

    -

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • نابولي

    نابولي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 0

    :

    2

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

الأكثر قراءة

عاجل| «كاف» يدرس تغليظ العقوبة على «مرتضى» بالإيقاف عامين

حقيقة إيقاف مرتضى منصور وكواليس عقاب الـ«كاف» لرئيس الزمالك

إبراهيموفيتش يعترض على فوز «صلاح» بجائزة بوشكاش: «لا يستحقها»
تفتيش دولى على مخالفات الزمالك