عاجل| رسميا.. إيقاف مرتضى منصور من ممارسة أي نشاط إداري أو كروي لمدة عام

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» يقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.

وقررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف". ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تاريخ صدوره.

وأضاف البيان، أن الزمالك ملزم بتنفيذ العقوبة وإلا سيضطر الكاف لمعاقبة النادى بحرمانه من اللعب فى المسابقات القارية

وشن رئيس الزمالك مؤخرا هجوما حادا على الاتحاد الأفريقى، وهدد بتأجير مبنى الـ«كاف»، بخلاف تهديد رئيس الاتحاد الأفريقي بفضح طريقة فوزه في الانتخابات الأخيرة حسب وصف رئيس الزمالك وأنه سيتحدث مع عيسى حياتو ليخبره عن كيفية نجاح أحمد أحمد في الانتخابات وأنه يمتلك كل التسجيلات التي توضح ما حدث

كما أن هجوم رئيس القلعة البيضاء طال عمرو فهمى، سكرتير عام الاتحاد الأفريقي وطالب بخضوعه لتحليل الخمور والمخدرات.

وأشار إلى ان الاتحاد الأفريقي يحارب الزمالك بسبب نجاحاته العربية والمحلية، ومصر كلها تعلم أنهم أهلاوية".