رسميًا: «كاف» يُغرم الأهلي 20 ألف دولار وحرمانه من جماهيره مباراتين

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جماهير الأهلي
قررت لجنة الانضباط في الاتحاد الأفريقي، برئاسة ريموند هاك، رسيمًا، تغريم النادي الأهلي مبلغ 20 ألف دولار، وإيقافه مباراتين مع إيقاف التنفيذ.
جاء ذلك على خلفية السباب والشتائم التي وجهتها جماهير الأهلي، ضد بعض الشخصيات في مباراة الفريق أمام حوريا الغيني، في إياب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
وألزمت اللجنة، ضرورة عقد دورات تدريبية لتثقيف الجماهير خلال الفترة المقبلة، لعدم تكرار ذلك.
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