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عاجل| القبض على أحد موظفى الزمالك أمام مقر «الكاف»

منذ 13 دقيقة
كتب: محمد يحيي
عاجل| القبض على أحد موظفى الزمالك أمام مقر «الكاف»

عمال الزمالك "صورة أرشيفية"

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ألقت قوات الشرطة القبض على أحد موظفى الزمالك، تواجد فى المظاهرة التى نظمها عمال النادى اليوم، أمام مقر الكاف بمدينة السادس من أكتوبر.

كما قامت قوات الأن بالتحفظ على ثلاثة سيارات، وتعرض سيدة تعمل داخل النادى لكسر فى القدم خلال المظاهرة.

ونظم موظفو وعمال نادي الزمالك، وقفة احتجاجية أمام مقر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» بتعليمات من رئيس النادى ردًا على إيقافه من قبل الكاف.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تاريخ صدوره.

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