الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

مرتضي يعقد مؤتمر صحفي في الزمالك

شاهد| بث مباشر لمباراة تشيلسي وليفربول.. صلاح أساسيا

فضيتان للمنتخب الوطني ببطولة العالم للكونج فو

أحمد حمودي يشارك في تدريبات الأهلي

«كاف» يوضح عقوبات الزمالك المنتظرة حال الانسحاب من الكونفيدرالية

منذ 42 دقيقة
كتب: أحمد أبوالليل وإسلام حجازي
«كاف» يوضح عقوبات الزمالك المنتظرة حال الانسحاب من الكونفيدرالية

الزمالك

أخبار متعلقة

هدد رئيس نادى الزمالك بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ردًا على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه لمدة عام.

ويرفض رئيس القلعة البيضاء، القرار الذى أصدره الكاف، مؤكدا على أنه رئيس نادى كبير ولا يتخذ قرارًا دون الرجوع للجمعية العمومية.

ورد رئيس الزمالك بعزمه إقامة جمعية عمومية للتصويت على مقاطعة الزمالك للبطولات الأفريقية في الفترة المقبلة بسبب قرار "كاف".

وفي حالة انسحاب الزمالك، فإنه سيواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية لموسمين متتالين بعد النسخة التي انسحب منها، بالإضافة لغرامة مالية يقدرها الاتحاد الأفريقي بنفسه، وفقا لمصدر داخل "كاف".

ويشارك الزمالك في الموسم المقبل ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.

وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.

كما قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تاريخ صدوره.

أخبار قد تعجبك

«كاف» يعاقب الأهلى بسبب جماهيره.. والنادى «يثور»

استطلاع رأى

  • يوفنتوس

    يوفنتوس

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري الإيطالي
  • نابولي

    نابولي

  • تشيلسي

    تشيلسي

  • -

    :

    -

    06:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • ليفربول

    ليفربول

  • ريال مدريد

    ريال مدريد

  • -

    :

    -

    08:45 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو مدريد

    أتليتكو مدريد

  • وست هام يونايتد

    وست هام يونايتد

  • 1

    :

    3

    01:30 PM

    الدوري الإنجليزي
  • مانشستر يونايتد

    مانشستر يونايتد

  • قاسم باشا

    قاسم باشا

  • 2

    :

    4

    03:00 PM

    الدوري التركي
  • طرابزون سبور

    طرابزون سبور

  • أرسنال

    أرسنال

  • 0

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • واتفورد

    واتفورد

  • مانشستر سيتي

    مانشستر سيتي

  • 2

    :

    0

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • برايتون

    برايتون

  • هيديرسفيلد تاون

    هيديرسفيلد تاون

  • 0

    :

    2

    04:00 PM

    الدوري الإنجليزي
  • توتنهام

    توتنهام

  • برشلونة

    برشلونة

  • 0

    :

    1

    04:15 PM

    الدوري الأسباني
  • أتليتكو بيلباو

    أتليتكو بيلباو

الأكثر قراءة

حقيقة إيقاف مرتضى منصور وكواليس عقاب الـ«كاف» لرئيس الزمالك

عاجل| «كاف» يدرس تغليظ العقوبة على «مرتضى» بالإيقاف عامين

عاجل| «مرتضى» يحرض عمال الزمالك لمظاهرة أمام الاتحاد الأفريقى
تفتيش دولى على مخالفات الزمالك