«كاف» يوضح عقوبات الزمالك المنتظرة حال الانسحاب من الكونفيدرالية

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الزمالك
هدد رئيس نادى الزمالك بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ردًا على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بإيقافه لمدة عام.
ويرفض رئيس القلعة البيضاء، القرار الذى أصدره الكاف، مؤكدا على أنه رئيس نادى كبير ولا يتخذ قرارًا دون الرجوع للجمعية العمومية.
ورد رئيس الزمالك بعزمه إقامة جمعية عمومية للتصويت على مقاطعة الزمالك للبطولات الأفريقية في الفترة المقبلة بسبب قرار "كاف".
وفي حالة انسحاب الزمالك، فإنه سيواجه عقوبة الحرمان من المشاركة في البطولات الأفريقية لموسمين متتالين بعد النسخة التي انسحب منها، بالإضافة لغرامة مالية يقدرها الاتحاد الأفريقي بنفسه، وفقا لمصدر داخل "كاف".
ويشارك الزمالك في الموسم المقبل ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، والتي تنطلق في شهر نوفمبر المقبل.
وقرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» إيقاف مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك من ممارسة أي نشاط كروي وإدارى لمدة عام.
كما قررت لجنة الانضباط تغريم رئيس الزمالك 40 ألف دولار، بسبب تعديه اللفظي على عدد من ممثلي الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام تاريخ صدوره.
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