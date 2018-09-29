عاجل| بالمستندات| اللجنة الأولمبية تـجمد مرتضي منصور..وحضوره المباريات يعاقب الزمالك بالخسارة

أصدرت اللجنة الأولمبية بيان بما أسفر عنه تشاور السيد الدكتور حسن مصطفي ممثل الحركة الأولمبية الدولية ورئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية حيث تضمن خطوات مناقشة تـعديل قانون الرياضة وذلك بعد عرض رؤية السيد وزير الرياضة علي لجنة مشتركة من اللجنة الأولمبية والوزارة ومن يري الوزير ضمه للجنة برئاسة السيد رئيس اللجنة الأولمبية .

وقد تضمن البيان الإجراءات العاجلة التي قررتها الاولمبية ضد مرتضي منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى أختراق القانون والعصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية .

وتقرر نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادي الزمالك، كما تقرر مـنعـه من حضور كافة المنافسات الرياضية في كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفي حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أي من تلك المنافسات فتحتسب النتيجة بالخسارة لنادي الزمالك حسب لوائح المسابقات في كل إتحاد .

كما سيمنع من حضور أي من اجتماعات الأتحادات الرياضية علي كل المستويات . وسيمتنع إستلام أي مكاتبات من الزمالك تكون موقعه عليها من مرتضي منصور، ولن تكون منتجة لثمة أثر أو نتيجة ، وذلك إعتباراً من اليوم السبت 29/9/2018.

واليــكم البيان كـاملاً موقعا من كافة أعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية :