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«اللجنة القضائية» المشرفة على «عمومية الأهلي» ترد على المشككين في نزاهتها

منذ 48 دقيقة
كتب: علي سمير وأحمد فراج
«اللجنة القضائية» المشرفة على «عمومية الأهلي» ترد على المشككين في نزاهتها

الأهلي

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أصدرت اللجنة القضائية المكلفة بالإشراف على الجمعية العمومية بالنادي الأهلي بيانًا رسميًا للرد على وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي، التي قامت بنشر وتداول مقطع فيديو، يفيد بخلو الجمعية العمومية للأهلي من الناخبين، وأشاروا لوجود شبهة تزوير في الجمعية العمومية بالنادي.

أوضحت اللجنة في بيان رسمي أن العملية تمت بشكل نزيه للغاية وبدون أدنى مشكلات ولا توجد هناك تزوير، كما أكد البعض وهناك محاولات لإثارة الرأي العام.

وكان مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أعلن تقديم بلاغ للنائب العام بتهمة تزوير عمومية النادي الأهلي لاعتماد اللائحة الجديدة والتي حضرها قرابة 17 ألف عضو.

 

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