نقلًا عن العدد الورقي،،،

«مرتضى» موقوف رجل السيديهات.. تُسقطه السيديهات: معاقبة رئيس الزمالك.. واتجاه لإيقافه 4 سنوات

«كاف» يمنحه 3 أيام للتظلم من الإيقاف عاماً وغرامة الـ40 ألف دولار.. التصعيد لـ«فيفا» لإرسال الإيقاف للجنة الأولمبية الدولية ومنعه من مزاولة أى نشاط رياضى

رئيس «الأبيض» يهدد بعقد جمعية عمومية والانسحاب من الكونفيدرالية العام المقبل رداً على العقوبات.. ويبررها: «عمرو فهمى يحاربنى بسبب الألتراس»

«العتال»: خزينة النادى هى الضحية لدفع الغرامة.. وقرار «كاف» المسمار الأول فى نعش «مرتضى»

كتب - محمود فؤاد وعثمان إبراهيم:

يسود اتجاه داخل الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» لتوقيع عقوبة جديدة ضد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، تصل للإيقاف لمدة أربع سنوات بعد تجديد هجومه ضد مسئولى الاتحاد ممثلين فى أحمد أحمد، رئيس الاتحاد، وعمرو فهمى، السكرتير العام، بعدما جهز الاتحاد الأفريقى ملفاً مرفقاً به «سى دى» لسباب «مرتضى» ضد مسئولى الاتحاد وتمت ترجمته للإنجليزية، وسيتم إرسال الملف للاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا» بكل تجاوزات «مرتضى»، خصوصاً الأخيرة، التى هدد فيها بإحراق مقر الاتحاد الأفريقى، كما أرسل موظفى النادى للتظاهر أمام مقر «كاف» بمدينة 6 أكتوبر للضغط على مسئوليه.

كان «كاف» قد قرر إيقاف رئيس نادى الزمالك عاماً كاملاً عن مزاولة أى نشاط رياضى، أو إدارة ناديه، أو حضور أى مناسبة رياضية؛ بسبب مخالفته للمادتين 131 و132 من قانون العقوبات، كما غرّم الاتحاد الأفريقى «منصور» مبلغ 40 ألف دولار، يتم سدادها للاتحاد الأفريقى، بسبب تعديه اللفظى على عدد من ممثلى «كاف»، ويحق لرئيس الزمالك استئناف القرار خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره، وفى حالة اعتماد القرار من قبَل «فيفا» سيتم إرساله للجنة الأولمبية الدولية لتقوم بتعميم القرار على 28 اتحاداً أولمبياً.

من جانبه، رفض مرتضى منصور الاعتراف بالقرار، ظناً منه أن القرار يشمل منعه من دخول المباريات فقط، على الرغم من تضمين الخطاب منعه من إدارة النادى، إلا أنه أعلن نيته الدعوة لعقد جمعية عمومية طارئة داخل القلعة البيضاء لاتخاذ قرارات للرد بها بعد قرارات «كاف»، كما هدد بالانسحاب من بطولة الكونفيدرالية الأفريقية ورفض القرار الذى أصدره «كاف»، مؤكداً على أنه رئيس نادٍ كبير ولا يتخذ قراراً دون الرجوع للجمعية العمومية، وأشار إلى أنه سيوجد بشكل طبيعى مع انطلاق الكونفيدرالية الأفريقية، فى نوفمبر المقبل، إذا لم يتم الانسحاب منها، وقال إنه لا يجرؤ أحد على منعه من حضور مباريات الزمالك.

وأرجع مرتضى منصور قرار «كاف» ضده إلى أنه انتقام منه عن طريق عمرو فهمى، السكرتير العام للاتحاد الأفريقى، بعدما قام «منصور»، على حد تعبيره، بمحاربة وإنهاء روابط الألتراس، متهماً «فهمى» بأنه كان عضواً منهم.

من جانبه، علق هانى العتال، نائب رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، على قرار الاتحاد الأفريقى لكرة القدم «كاف» بإيقاف مرتضى منصور، قائلاً إن الأسلوب الذى يتبعه مرتضى منصور أضر بالنادى وسمعته، وغرّمه مبلغ 40 ألف دولار، سيتم سدادها من خزينة النادى.

وتابع: «رئيس النادى الحالى يدخل فى معارك شخصية، بحثاً عن مصالحه، وخزينة النادى هى الضحية وقرار (كاف) هو المسمار الأول فى نعش مرتضى».