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لجنة «الإعلام الرياضى» توصي بمنع «منصور» من الفضائيات

منذ 7 دقيقة
كتب: أحمد البهنساوي
لجنة «الإعلام الرياضى» توصي بمنع «منصور» من الفضائيات

رئيس الزمالك

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نقلًا عن العدد الورقي،،،

كشف فهمى عمر، رئيس لجنة ضبط أداء الإعلام الرياضى، التابعة للمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عن تقديم اللجنة توصية للمجلس تتضمن مخاطبة القنوات الرياضية بحظر استضافة مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على جميع القنوات.

وأوضح «عمر»، لـ«الوطن»، أن اللجنة تناقش مدة منع ظهور «مرتضى» فى القنوات والبرامج الرياضية، على خلفية المخالفات التى ارتكبها «منصور» فى الفترة الأخيرة، والتراشق الإعلامى الذى تسبب فيه بالمجال الرياضى.

فى السياق ذاته، عقدت لجنة الشكاوى بالمجلس، برئاسة جمال شوقى، اجتماعاً لها لاستكمال التحقيق فى عدد من المخالفات التى ارتكبتها بعض البرامج الرياضية ومنها برنامج «مساء بيراميدز» الذى يقدمه مدحت شلبى على قناة بيراميدز الرياضية، حيث تلقت اللجنة شكويين الأولى من لجنة المحكمين التابعة للجنة الأولمبية المصرية، وقالت فيها «إن شلبى اتهمها بالانحياز وعدم الموضوعية فى اتخاذ قراراتها المتعلقة بالمنازعات الرياضية».

وتضمنت الشكوى الثانية هجوم مدحت شلبى على عدد من الشخصيات والهيئات الرياضية، فضلاً عن مداخلة لمرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، فى حلقة الثلاثاء الماضى، تطاول فيها أيضاً على عدد من الشخصيات والأندية المنافسة، وقررت اللجنة تفريغ محتوى الحلقتين تمهيداً لرفع توصية للمجلس بعقوبات تتناسب مع حجم الخطأ.

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