اللجنة الأولمبية تشدد على تنفيذ عقوبات رئيس الزمالك

نقلًا عن العدد الورقي،،،

أشار مصدر رفض ذكر إسمه داخل اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن القرار الذى صدر مؤخراً من قبل اللجنة بتجميد مرتضى منصور، صدّقت عليه الأولمبية الدولية، وبالتالى فإن أى مخالفة من جانب «مرتضى» لهذا القرار، سيتم تصعيدها للجنة الدولية وإيقافه لمدة لا تقل عن 5 سنوات بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وكشف المصدر أن كل التصريحات التى يدلى بها رئيس الزمالك ضد اللجنة الأولمبية المصرية ومسئوليها، وكذلك الاتحادات الوطنية يتم رفعها للجنة الدولية، وذلك من أجل إخضاع مرتضى للجنة القيم بسويسرا.

وكانت اللجنة الأولمبية، أصدرت بياناً أمس الأول بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفى، ممثل الحركة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية حيث تجميد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية.

كما قررت اللجنة نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أياً من تلك المنافسات، فستحتسب النتيجة بخسارة فرق النادى، حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.