الوطن سبورت

أحدث الأخبار

أخر الأخبار

«زيدان» على أعتاب تولي منصب إداري جديد في يوفنتوس

«رئيس كاف»: لم أعلم بعقوبة مرتضى منصور

مصدر بالـ«كاف»: لجنة الانضباط المنوطة بعقاب «مرتضى».. وسيتم ابلاغ فيفا بالقرارات

شريف العريان: «مرتضى» يستخدم الحصانة للبلطجة

اللجنة الأولمبية تشدد على تنفيذ عقوبات رئيس الزمالك

منذ 9 دقيقة
كتب: إبراهيم منصور وشادي ممدوح
اللجنة الأولمبية تشدد على تنفيذ عقوبات رئيس الزمالك

رئيس الزمالك

أخبار متعلقة

نقلًا عن العدد الورقي،،،

أشار مصدر رفض ذكر إسمه داخل اللجنة الأولمبية المصرية، إلى أن القرار الذى صدر مؤخراً من قبل اللجنة بتجميد مرتضى منصور، صدّقت عليه الأولمبية الدولية، وبالتالى فإن أى مخالفة من جانب «مرتضى» لهذا القرار، سيتم تصعيدها للجنة الدولية وإيقافه لمدة لا تقل عن 5 سنوات بالتنسيق مع الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، وكشف المصدر أن كل التصريحات التى يدلى بها رئيس الزمالك ضد اللجنة الأولمبية المصرية ومسئوليها، وكذلك الاتحادات الوطنية يتم رفعها للجنة الدولية، وذلك من أجل إخضاع مرتضى للجنة القيم بسويسرا.

وكانت اللجنة الأولمبية، أصدرت بياناً أمس الأول بما أسفر عنه تشاور الدكتور حسن مصطفى، ممثل الحركة الأولمبية الدولية، رئيس اللجنة الثلاثية مع وفد اللجنة الأولمبية المصرية حيث تجميد مرتضى منصور لحين انتهاء التحقيقات معه، وذلك إزاء حالة التمادى فى العصف بالأخلاقيات والمبادئ الأولمبية.

كما قررت اللجنة نقل جميع المنافسات الرياضية خارج الملاعب الكائنة بنادى الزمالك، كما تقرر منع مرتضى منصور من حضور جميع المنافسات الرياضية فى كافة الألعاب الأولمبية وغير الأولمبية التى يشارك فيها أو يكون طرفها نادى الزمالك، وفى حالة مخالفة هذا المنع بحضوره أياً من تلك المنافسات، فستحتسب النتيجة بخسارة فرق النادى، حسب لوائح المسابقات فى كل اتحاد.

أخبار قد تعجبك

«مرتضى» موقوف| رجل السيديهات.. تُسقطه السيديهات

استطلاع رأى

  • إنبي

    إنبي

  • -

    :

    -

    06:00 PM

    الدوري المصري
  • حرس الحدود

    حرس الحدود

  • المقاولون العرب

    المقاولون العرب

  • -

    :

    -

    09:00 PM

    الدوري المصري
  • الإسماعيلي

    الإسماعيلي

الأكثر قراءة

عاجل| «مرتضى» يحرض عمال الزمالك لمظاهرة أمام الاتحاد الأفريقى

رئيس الـ«كاف»: لا أعلم شيء عن عقوبة «مرتضى» وإيقاف بلدي

تفتيش دولى على مخالفات الزمالك
الأهلى ينتظر 52 مليون جنيه من ستوك سيتى بسبب «رمضان»