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رئيس الزمالك: «الأوليمبية» تتبع أسلوب البلطجة مع وزير الرياضة

منذ 49 دقيقة
كتب: محمود فؤاد
رئيس الزمالك: «الأوليمبية» تتبع أسلوب البلطجة مع وزير الرياضة

مرتضى منصور

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طلب مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك من أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة بمباشرة عمله مع اللجنة الأوليمبية خلال الفترة المقبلة.

وأكد "منصور" على أن اللجنة الأولمبية لم تقم بعمل لائحة خاصة بها وتتبع أسلوب البلطجة مع وزير الشباب والرياضة في الفترة الأخيرة.

كما تحدى مرتضى منصور الجميع، قائلا: "الجهة الإدارية سوف تثبت صحة الجمعية العمومية".

وكانت لجنة الانضباط التابعة لـ "الكاف" قررت إيقاف مرتضى منصور لمدة عام كامل وتغريمه 40 ألف دولار، بعد التصريحات التى أدلى بها فى وقت سابق ضد أحمد أحمد رئيس الاتحاد الأفريقى وعمرو فهمى سكرتير الاتحاد الأفريقي، بخلاف قرار اللجنة الأولمبية بتجميد رئيس النادي.

ويعقد رئيس الزمالك مؤتمرا صحفيا داخل مقر القلعة البيضاء وذلك للتعليق على قرار الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" واللجنة الأوليمبية المصرية بشأن إيقافه لمدة عام، بعدما قررت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي إيقافه لمدة عام كامل ومنعه من مزاولة أي نشاط وتغريمه 40 ألف دولار.

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