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عاجل| الأهلى يستنجد بوزير الداخلية بسبب منع جمهوره أمام وفاق سطيف

منذ 49 دقيقة
كتب: على سمير
عاجل| الأهلى يستنجد بوزير الداخلية بسبب منع جمهوره أمام وفاق سطيف

شعار الأهلى

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أرسل مجلس إدارة الأهلى خطابا رسميا إلى وزير الداخلية يستنجد به من قرار الأمن بمنع حضور جمهور الأهلى لمباراة الفريق المقررة غدا أمام وفاق سطيف الجزائري في ذهاب الدور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

يأتي ذلك بعدما طلبت أجهزة الأمن من إدارة الأهلى دخول 8500 مشجعا فقط في المباراة بشرط أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية، على أن يكون الدخول بالتذكرة وكارنيه عضوية النادي.

وأكد مجلس الأهلى في خطابه أن ذلك يحرم النادي من جماهيره في مباراة صعبة وستساهم في تأهل الفريق للمباراة النهائية.

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