الأهلي يدرس خوض نهائي إفريقيا خارج مصر في حالة التأهل بسبب «الجماهير»

يدرس مجلس إدارة النادى الأهلى عدم خوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بالقاهرة فى حالة تخطى وفاق سطيف الجزائرى، وتأهل الفريق للدور النهائى.

يأتى تفكير إدارة الأهلى فى لعب المباراة النهائية خارج مصر بعد قرار «الأمن» بمنع جماهير النادى من الحضور واشتراطه دخول 8 آلاف مشجع فقط، بشرط أن يكونوا من أعضاء الجمعية العمومية.

وأصبح الأهلى مهدداً بقرار من الاتحاد الأفريقى بخوض مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا حال الصعود وتخطى عقبة وفاق سطيف الجزائرى فى نصف نهائى بطولة أفريقيا خارج مصر حال سحب رخصة ملعب السلام من الأهلى بسبب عدم التزام النادى بحضور جماهيره بنسبة 75% من سعة الاستاد الرئيسية كما حدث بعد سحب رخصة ملعب برج العرب بالإسكندرية، وفى ظل وجود إصلاحات فى استاد القاهرة.

وكانت الجهات الأمنية قد رفضت حضور جماهير الأهلى مباراة وفاق سطيف الجزائرى، اليوم، وتمسكت بحضور أعضاء النادى فقط بموجب كارنيه العضوية، واستنجدت إدارة الأهلى بوزير الداخلية بسبب رفض الأمن دخول الجماهير خلال لقاء وفاق سطيف فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.الأهلى تخطى حوريا الغينى فى طريقه لنصف نهائى أفريقيا