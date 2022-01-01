الأوليمبية تجهز للجوء لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب لرفع الحصانة عن «مرتضى»

تجهز اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة هشام حطب، مذكرات من أجل إرسالها خلال الساعات المقبلة لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب لمناشدتهم بالتصدى لتجاوزات مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، والعمل على رفع الحصانة البرلمانية عنه، للتعامل معه وفق رأيهم قانونياً فى سب وقذف اللجنة الأولمبية ورئيسها، وتهديده بمحاصرة اللجنة، وخرق المواثيق والمعايير الرياضية الدولية وانتهاك إرادة الجمعية العمومية.

ورفضت اللجنة الأولمبية المصرية أى ضغوط عليها لرفع الإيقاف عن مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، مؤكدة أن القرار مستمر ولا رجعة فيه، لكون رئيس الزمالك، حسب رأيهم، تطاول على اللجنة ومسئوليها وخرق بنود الميثاق الأولمبى. وكشفت مصادر داخل اللجنة الأولمبية أن هشام حطب رفض اللجوء للحلول الودية فى حل الأزمة، مشدداً على ضرورة أن يكون هناك عقاب رادع بعد تكرار التجاوزات من قبل رئيس الأبيض.